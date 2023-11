L'onorevole dem: "I giovani si formano su Youporn e considerano le ragazze pezzi di carne"

Flash mob organizzato dal Partito democratico all’esterno di Montecitorio contro la violenza sulle donne e i femminicidi. “C’è chi si è contraddistinto per attaccare in modo sguaiato i nostri emendamenti, dicendo che erano porcherie, che erano abominevoli, erano delle pratiche degradanti. Se abbiamo una destra come questa a farne le spese sono i nostri giovani”, ha detto l’onorevole dem Laura Boldrini. “Che deve succedere di più perché capiscano che c’è un problema serio tra i ragazzi che si formano su YouPorn e considerano le ragazze pezzi di carne?” ha chiosato poi l’ex presidente della Camera dei Deputati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata