Sono oltre 14mila le richieste registrate l'anno scorso

Nel 2022 in Italia sono stati registrati 14.448 accessi ai pronto soccorso di donne con indicazioni di violenza, +13% rispetto al 2021, quando i casi erano stati 12.780. Sono i dati del Ministero della Salute – Nsis 2023, illustrati nel corso dell’iniziativa ‘L’impegno del Servizio Sanitario Nazionale contro la Violenza sulle Donne’.Si stima che l’8,6% delle donne vittime di violenza che si rivolge al pronto soccorso vi accede più di una volta.

Violenza donne, in Italia 80% strutture ha attivato percorso per vittime

In Italia circa l’80% delle strutture sanitarie dotate di probnto soccorso ha attivato il ‘percorso per le donne che subiscono violenza‘. Sono i dati forniti nel corso dell’evento ‘L’impegno del Servizio Sanitario Nazionale contro la Violenza sulle Donne’, sulla base di una indagine conoscitiva sul percorso di assistenza socio sanitaria per le donne vittime di violenza, Ministero della Salute 2023. Dati Istat indicano che il 19% delle vittime che inizia un percorso di uscita dalla violenza lo fa nel momento dell’accesso al pronto soccorso. Nei pronto soccorso le donne vittime di violenza possono trovare un percorso protetto che garantisce cura, sicurezza e orientamento ai servizi antiviolenza, per se stesse e i figli minorenni.

