Il provvedimento, già approvato alla Camera lo scorso mese, andrà in Aula

La commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera in tempi record e all’unanimità al disegno di legge del governo contro la violenza sulle donne che rafforza il ‘Codice rosso’. Il provvedimento, già approvato dalla Camera all’unanimità lo scorso mese, andrà in Aula.

