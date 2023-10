Via libera in commissione Giustizia della Camera, l'opposizione si astiene

C’è un primo sì in commissione Giustizia della Camera al disegno di legge del governo per il contrasto della Violenza sulle donne e della Violenza domestica. La commissione ha dato il via libera al provvedimento, dando mandato al relatore, il presidente della commissione Ciro Maschio di Fratelli d’Italia, a riferire in Aula, dove arriverà la prossima settimana. Si astiene l’opposizione.

Le misure

Tra le misure previste nel testo dei ministri Roccella, Nordio e Piantedosi, arresto in “flagranza differita”, ristori, e sul piano della prevenzione, rafforzamento dell’istituto dell’ammonimento sui reati spia e dell’utilizzo del braccialetto elettronico, con il carcere in caso di manomissione; infine la distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima. Sono stati recepiti con riformulazione due emendamenti dell’opposizione, ha spiegato il presidente della commissione e relatore del provvedimento, Cir Maschio: uno riguarda le linee guida sulla formazione del personale, forze dell’ordine e magistratura l’altro, presentato da Azione, sulla vigilanza dinamica. “C’è stato un percorso di condivisione con l’opposizione per integrare in maniera condivisa il testo del governo”, ha sottolineato il relatore.

