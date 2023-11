La segretaria del Pd: "Mi sono rivolta a Giorgia Meloni per approvare una legge sull'educazione all'affettività"

“Mi sono rivolta a Giorgia Meloni per approvare una legge che preveda educazione all’affettività e al rispetto delle differenze in tutti i cicli scolastici“. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che poi ha aggiunto: “Il parlamento sta lavorando sulla repressione, ma la repressione non basta se non facciamo anche prevenzione”.

