Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr a margine di un'iniziativa promossa a Napoli

Raffaele Fitto risponde alle polemiche in merito al taglio dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il Sud Italia. “C’è un decreto di finanziamento del Pnrr di tutte le opere che non è stato toccato quindi le opere vanno avanti. Quando ci sarà l’approvazione della revisione contemporaneamente ci sarà un’altra copertura finanziaria. Saranno i fatti a parlare. Il resto mi sembra che spesso diventi una polemica di cui non abbiamo bisogno”, ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr a margine di un’iniziativa promossa dall’Unione Industriali a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata