Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ha avuto un incontro oggi a Bruxelles con la Task force per la ripresa e la resilienza della Commissione europea. In agenda della riunione la quarta richiesta di pagamento e la revisione del Pnrr italiano, ivi incluso il capitolo aggiuntivo relativo al RePowerEU.

“L’incontro di oggi ha confermato il clima positivo e costruttivo avviato con la Commissione europea sul nostro Pnrr“, ha dichiarato il ministro al termine della riunione. “Il lavoro continua con l’obiettivo di compiere tutti i passi necessari per l’esborso entro la fine dell’anno dei 16 miliardi e mezzo della quarta rata e per concordare le modifiche al Piano e la definizione del nostro capitolo REPowerEu“.

