L'ex premier: “Mia idea era fare alcuni centri di eccellenza fortissimi"

“Non è un problema di Napoli, è un problema del Sud. Per quello insisto tanto sulla politica mediterranea, sulle università miste nord-sud del Mediterraneo. O si ritorna al centro di un sistema, o c’è la periferia. È tutto il Mezzogiorno che è una periferia“. Lo ha dichiarato Romano Prodi a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 all’Istituto Italiano per gli Studi Storici, a Napoli. “La mia idea era di fare alcuni centri di eccellenza fortissimi, uno a Napoli, uno a Bari, uno in Sicilia, e riattirare di nuovo i ragazzi migliori del giro. Lo sviluppo non si può fare equilibrato, ci vogliono dei punti di eccellenza. Però ripeto, non è un problema di Napoli ma dev’essere una politica nazionale ed europea”, ha aggiunto l’ex premier.

