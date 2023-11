l ministro: "Lo hanno confermato tutte le principali agenzie di rating"

“È una Manovra seria e responsabile, come giustamente ha sottolineato il ministro Giorgetti in più circostanze e come soprattutto hanno confermato tutte le principali agenzie di rating, che mi sembrano giudizi importanti e rilevanti per il nostro Paese”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sede dell’Unione industriali di Napoli per un incontro organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la manovra venga migliorata in Parlamento, come detto dal vicepremier Antonio Tajani. “C’è un tema, che è la Manovra, e poi c’è un tema che riguarda anche il Pnrr; vederlo in modo separato dalla Manovra è un errore, non fosse altro perché la maggior parte delle risorse sono risorse che il nostro Paese dovrà restituire, quindi che impattano sul debito dell’Italia, sia per la parte europea che per la quota nazionale”, ha aggiunto Fitto. “Non appena chiuderemo la revisione del Pnrr avremo un quadro piano e completo delle misure di intervento e potremo esprimere un giudizio completo anche rispetto alla Manovra, che resta una Manovra seria e responsabile”.

