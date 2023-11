Il ministro a margine del giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella a Napoli

“Occorre rivedere non solo l’Esercito, ma tutte le Forze Armate in relazione ai nuovi tempi che stiamo vivendo. Fino a tre, quattro anni fa noi pensavamo di avere bisogno di avere delle Forze Armate che erano una sorta di Protezione Civile un po’ più armata. I tempi che viviamo ci hanno fatto capire che abbiamo bisogno di Forze Armate che possano essere impegnate magari per difendere il loro Paese, che poi è il compito primario”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della cerimonia di giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella in piazza del Plebiscito a Napoli. “Come qualunque organizzazione si evolve, dobbiamo avere il coraggio di pensare a come far evolvere le Forze Armate, anche dal punto di vista tecnologico, della formazione e dei compiti che saranno sempre più difficili e diversi a quelli che c’erano 20, 30 o 50 anni fa”, ha aggiunto Crosetto.

