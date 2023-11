Il ministro della Difesa: "Abbiamo bisogno di avere cose su cui ci uniamo"

Le opposizioni continuano a criticare la gestione del conflitto in Medioriente del governo Meloni. In difesa dell’esecutivo è intervenuto Guido Crosetto. “Io ritengo che ci siano momenti in cui il servizio al Paese si fa non facendo demagogia, perché i temi e le guerre che affrontiamo non sono cose che si possono usare per la polemica politica interna. Sono cose drammatiche, in cui il nostro Paese si sta muovendo cercando di capire cosa è giusto e cosa no, cercando di seguire la strada della giustizia che non ha un colore politico. Molto spesso è difficile farlo. Noi siamo stati i primi a portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, i primi a dire a Israele che bisogna distinguere, che uno Stato democratico e di diritto agisce diversamente da un’organizzazione terroristica, e che esistono delle regole anche nella guerra, per esempio il rispetto dei civili, bambini, uomini e donne”, ha dichiarato il ministro della Difesa a margine della cerimonia di giuramento degli allievi della scuola militare Nunziatella in piazza del Plebiscito a Napoli. “Noi stiamo assumendo a livello internazionale un ruolo di serietà e di terzietà che tutti ci riconoscono. Vorrei che questo accadesse anche in Italia. Abbiamo bisogno di avere cose su cui ci uniamo e non su cui facciamo stupida e demagogica polemica politica”, ha aggiunto Crosetto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata