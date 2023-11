Il segretario Uil: "Bisogna avere rispetto per i lavoratori e le lavoratrici"

“Questa piazza è una risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale. Non mi rimangio quello che ho detto. Bisogna avere rispetto per i lavoratori e per le lavoratrici. Non è mai successo nella storia della Repubblica che chi fa sciopero venga insultato” così il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri arrivando in Piazza del Popolo a Roma per la manifestazione con la Cgil in occasione dello sciopero dei lavoratori. “Bisogna avere rispetto per queste persone, non della Uil o della Cgil, ma delle persone che hanno scelto di essere in piazza oggi. Chi ha incarichi istituzionali deve avere questo rispetto. Se agiremo per vie legali sulla precettazione? Stiamo valutando con i nostri legali la possibilità di impugnare quel documento che dice che questo sciopero crea problemi al turismo. Vedo un sacco di persone che fanno foto e penso ne arriveranno altre” ha aggiunto il sindacalista rispondendo ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata