Le immagini dello scontro. Il deputato di +Europa: "Si tratta di aggressione"

“Tu sei un delinquente e un buffone”. Così il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, spingendo il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova che, assieme al segretario del partito, Riccardo Magi, si trovava davanti palazzo Chigi per esporre dei cartelli in cui si legge ‘Coltivate ignoranza. Il divieto alla carne coltivata è antiscientifico e anti italiano’. Al termine dello scontro fisico, riferendosi a Prandini, i due parlamentari hanno sottolineato che il presidente di Coldiretti “è una persona che non dovrebbe ricoprire un ruolo del genere. Adesso facciamo subito una bella denuncia perché si tratta di una aggressione vera e propria”. Nel frattempo, mentre si svolgeva la scena, i manifestanti di Coldiretti presenti davanti alla Galleria Alberto Sordi hanno intonato con i megafoni il coro ‘buffoni, buffoni’. “Noi abbiamo attaccato civilmente Coldiretti in Aula, ma questo mette in luce che siamo stati troppo teneri, che ormai la situazione sta degenerando. Se il presidente di Coldiretti si sente autorizzato, forte della partecipazione dei suoi, a venire ad aggredire un parlamentare colpevole di aver espresso la propria opinione in Aula e per atti parlamentari, credo che siamo all’eversione”, ha poi aggiunto Della Vedova.

