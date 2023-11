Il videomessaggio all'Assemblea nazionale Federmanager

“Mi ha colpito molto il titolo di questa assemblea perché credo sintetizzi bene anche due pilastri dell’azione di governo: la competitività e la competenza“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’Assemblea nazionale Federmanager 2023 dal titolo ‘A gran voce, per un’Italia competente e competitiva’. “Per noi la parola competitività significa costruire un’Italia che possa giocarsela ad armi pari con le altre grandi nazioni del mondo – spiega la premier -. Un concetto che vale in tutti gli ambiti, a maggior ragione vale per le nostre imprese che voi manager guidate”. “E poi la competenza e il merito – prosegue -, due valori aggiunti per la nostra nazione. Sembra un’ovvietà ribadirlo, però non è sempre stato così finora. Per anni ci è stato detto il contrario, e cioè che uno valeva uno, che la competenza non serviva a nulla. Messaggi devastanti di cui purtroppo ancora oggi paghiamo le conseguenze. Noi abbiamo scelto di chiudere quella stagione, di lavorare per riattivare l’unico ascensore sociale di cui davvero disponiamo, che è proprio il merito”.

