Il leader M5S dopo l'incontro con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi

Giuseppe Conte torna ad attaccare la Legge di Bilancio varata dal governo Meloni. “Abbiamo convidiso con Confindustria il fatto che, in questa Manovra, non c’è un solo euro per gli investimenti. Credo non sia mai successo. È una Manovra che non prevede alcun investimento e alcuna prospettiva di crescita”, dice il leader del Movimento Cinque Stelle dopo l’incontro avvenuto con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. “Meloni sarà la premier responsabile dell’incremento del debito pubblico perché se non cresce il PIL aumenta il debito pubblico e non potrà rispettare la curva del debito che hanno preannunciato. Questo governo va avanti per la sua strada in modo arrogante e autoreferenziale”, aggiunge Conte, rimarcando invece la differenza con il dialogo da loro iniziato con le parti sociali.

