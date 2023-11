Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul conflitto in atto nella Striscia di Gaza, a margine dell’assemblea nazionale di Federmanager, tenutasi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “La situazione a Gaza è drammatica. Abbiamo fatto tutto ciò che si può e si poteva per cercare di convincere Israele a non colpire la popolazione civile”, chiarendo che bisogna distinguere tra Hamas e la popolazione palestinese, che va aiutata”, ha spiegato Tajani. “Cerchiamo di aiutare la popolazione civile e di far sì che possano essere rilasciati tutti gli ostaggi”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “Io ho prefigurato una soluzione che rappresenti un primo passo verso quella che è la soluzione condivisa da tutti: due popoli due Stati. Potrebbe esserci una presenza forte delle Nazioni Unite”, ha concluso Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata