La premier in occasione della sua visita alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a Roma

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato in occasione della sua visita alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a Roma. “Mi aspetto che anche quando non fossimo completamente d’accordo, questo non diventi uno scontro tra poteri. Perché non è così. Si può non essere d’accordo, avere punti di vista non identici ma non vuol dire che noi non stiamo lavorando per ottenere lo stesso risultato”, ha detto la premier. “Quando non siete d’accordo mi aspetto che mi diciate che non siete d’accordo. Altrimenti non siamo utili se non ci diciamo le cose come le pensiamo davvero. Ma lavorando sempre per lo stesso datore di lavoro, lo Stato italiano, e contro lo stesso avversario”, ha aggiunto.

