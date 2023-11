Il leader pentastellato ha commentato le dichiarazioni a 'Che Tempo Che Fa' del fondatore del Movimento

A margine dell’incontro con i rappresentanti delle professioni sanitarie, il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha commentato le dichiarazioni fatte il 12 novembre a ‘Che Tempo Che Fa’ da Beppe Grillo: “Grande performance, l’ho visto in forma splendida”, aggiungendo che “lui usa l’ironia e io ho autoironia. Direi che è stato assolutamente divertente. Se proprio volete sapere mi sono messo a ridere. Invece non mi fa ridere Giorgia Meloni e la manovra di questo governo che fa piangere il Paese”. Il leader pentastellato poi si è espresso anche sull’attacco all’avvocata e senatrice Giulia Bongiorno: “Io oggi ho un ruolo politico e penso che la politica non debba mischiarsi ai processi in corso”, ha aggiunto.

