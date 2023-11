“Io ho riferito che la mia assistita in Aula ha dichiarato di essere devastata e di aver tentato il suicidio. Un dolore immenso. Ecco, questa sofferenza è stata trasformata da Grillo in una farsa, inserendola in uno show. Questo è gravissimo. Gravissimo. Perché la donna viene massacrata due volte”. Così, ai microfoni del Tg1, Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, presidente della commissione Giustizia di palazzo Madama e legale della giovane che ha accusato di stupro Ciro Grillo e altri suoi amici, dopo le parole usate ieri dal fondatore del M5S nei suoi confronti a ‘Che tempo che fa’.

