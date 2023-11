Il capo dello stato alla nuova Facoltà di Scienze infermieristiche

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Scampia, quartiere a nord di Napoli, in visita alla nuova Facoltà di Scienze infermieristiche. Ad accoglierlo un gruppo di manifestanti del Comitato Vele ai quali il Capo dello Stato ha risposto con un saluto. Il capo dello Stato era accompagnato dal sindaco Gaetano Manfredi, dal governatore della Campania Vincenzo De Luca e dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. “Voglio ribadire qui il mio ringraziamento per questa realizzazione e il mio grande apprezzamento sottolineando quanto sia importante il segnale che viene trasmesso, il ruolo che al di là dell’immenso valore sanitario e accademico che riveste questa sede università, avrà come irradiazione di positività sociale. Auguri per questo polo, quindi, tra l’altro lanciato su percorsi di grande innovazione. Grazie per quanto fate e per quanto farete”, ha detto il presidente nel suo intervento.

