Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia di apertura dell'anno accademico in occasione degli 800 anni della Federico II

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Università degli studi di Napoli Federico II per la cerimonia di apertura dell’anno accademico. Quest’anno la Federico II festeggia gli 800 anni dalla fondazione. Dopo la cerimonia Mattarella si è recato a Scampia per visitare il polo accademico federiciano nel quartiere dell’area nord di Napoli.

Il Capo dello Stato è stato accolto nell’atrio della sede centrale della Federico II dalla ministra dell’università Anna Maria Bernini, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dal rettore dell’ateneo federiciano Matteo Lorito. All’arrivo del Presidente, dieci ragazzi della Nuova Orchestra Scarlatti hanno eseguito l’inno della Federico II. Prima di raggiungere l’Aula Magna per la solenne cerimonia dell’inaugurazione, Lorito ha scoperto un’opera permanente in occasione delle celebrazioni federiciane.

“Per la pace, la cultura, la ricerca, lo studio, il dialogo di ricerca comune oltre le frontiere sono elementi indispensabile, senza i quali non procede uno sviluppo di pace e per questo è di grande importanza quanto avviene nelle università” le parole del presidente della Repubblica. “La paura, per usare qui le parole di Benedetto Croce, non è forza ma debolezza e non costruisce ma distrugge, solo la cultura costruisce. Per questo il ruolo delle università è così importante” sottolinea il capo dello Stato.

“È importante ricordare come agli inizi del secondo millennio le prime università, da Napoli a Bologna, da Padova a Parigi, hanno costruito l’ispirazione Europa, hanno definito quel sistema di culture, di principi culturale e i valori che sono alla base della coscienza europea. L’Europa, ce lo ha ricordato Chabod, non è uno spazio geografico non è neppure un ambito di auspicabile buona collaborazione tra gli stati: è di più, è cultura comune, valori, consapevolezza di scambi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, rispetto della singola persona. È tutto questo che ha consentito quello straordinario fenomeno che è il processo di integrazione europea e quella promessa di pace reciproca all’indomani della seconda guerra mondiale” evidenzia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.

“In questa stagione in cui le guerre riprendono a insanguinare l’Europa orientale, il Mediterraneo e altre zone ricordare questi valori e l’immenso valore di queste scelte è particolarmente importante – ha aggiunto Mattarella – anche perché le università sono state alla base di quel sistema di valori che ha condotto all’integrazione europei e al messaggio di pace che si erano scambiati i popoli europei e che nel mondo si presenta”.

