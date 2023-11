La deputata di FI e compagna dell'ex premier elenca le azioni del fondatore del partito contro la criminalità organizzata

“Questa è la realtà! Unico!“. Lo scrive Marta Fascina, deputata di FI e compagna di Silvio Berlusconi, in una storia su Instagram in cui elenca le azioni del fondatore del partito contro la criminalità organizzata dal titolo ‘Berlusconi contro le mafie’: “Arrestati 1.296 latitanti mafiosi (tra il 2001 e il 2005 e tra il 2008 e il 2011); reso permanente il 41 bis contro i mafiosi (2002); inasprimento 41 bis contro il mafiosi (2008); stop gratuito patrocinio per i mafiosi (2008); più poteri al procuratore nazionale antimafia (2009); arrestati 32 principali latitanti mafiosi (2009-2011); Piano nazionale e codice leggi antimafia (2010-2011); sequestrati e confiscati 49.035 beni alla mafia per un totale di 25 miliardi di euro (2008-2011)”. “Questa è la realtà! Unico!”, conclude Fascina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata