Il leader di Azione: "Parlo con altre opposizioni ma no a campo largo"

Carlo Calenda commenta la manifestazione organizzata dal Partito democratico sabato scorso, in particolare l’incontro tra Elly Schlein e Giuseppe Conte in merito al campo largo. “Parlare con le altre opposizioni è un dovere. Però noi non siamo, non siamo mai stati e non saremo mai nel campo largo”, dice Calenda che chiarisce: “Se votate Azione tutto questo finisce: il bipolarismo muscolare che non ha prodotto niente viene stoppato da una grande forza centrale”. Sulla precettazione dello sciopero e lo scontro Landini-Salvini l’ex ministro aggiunge: “Se devo scegliere tra l’affermazione di Salvini, dei capricci, e quella di Landini, sul fatto che Salvini non abbia mai lavorato in vita sua, direi che la seconda mi trova più d’accordo”.

