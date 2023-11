La leader dem: "Dimostrano di non aver alcun rispetto per lavoratori e sindacati"

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, all’attacco del governo e del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha manifestato l’intenzione di ricorrere alla precettazione per lo sciopero di 24 ore dei trasporti previsto per il 17 novembre da Cgil e Uil. “Il governo dimostra di non aver nessun rispetto per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici oltre che delle prerogative delle forze sindacali. Mentre negano il salario minimo e tagliano le pensioni nella manovra di bilancio ora attaccano pure il diritto allo sciopero, un diritto consacrato nella Costituzione. Il Partito Democratico sarà sempre al fianco di chi lavora e respinge con forza le provocazioni di Salvini e della Lega”, ha scritto in una nota la leader dem.

Lega: “Diritto sciopero non si tocca ma Cgil rispetti regole”

“La segretaria del Pd Elly Schlein ignora che non è solo il ministro Matteo Salvini a invitare alla ragione il capriccioso Maurizio Landini, ma anche il Garante per gli scioperi. Il 17 novembre i trasporti non potranno fermarsi per 24 ore, a danno di milioni di italiani, per garantire il weekend lungo alla Cgil. Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma perfino il sindacato rosso deve rispettare le regole. Evidentemente Landini ha dimenticato l’abc delle mobilitazioni: capita, dopo troppi anni impegnati a coprire il malgoverno del Pd a livello nazionale, a cominciare dalla tragica legge Fornero contro la quale non ci furono scioperi generali”. Così ha scritto in una nota la Lega.

Landini: “Salvini nervoso per sciopero perché non rispetta promesse”

“Forse Salvini che in vita sua non ha mai lavorato pensa al suo weekend. Capisco il suo nervosismo perché in campagna elettorale ha raccontato che avrebbe aumentato gli stipendi e cancellato la Fornero. E oggi di tutto questo non c’è traccia“. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a ‘In Onda’ su La7 rispondendo al segretario della Lega in merito allo sciopero.

