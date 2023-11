Il ministro della Difesa nel ventennale della strage

“Anche dopo vent’anni lo Stato non dimentica le persone che lo hanno servito. Oggi è il momento del ricordo, non è giusto fare una classifica dei morti. Non esiste un caduto di serie A e uno di serie B. Una legge si cambia. Non si deve infangare il momento del ricordo”. Lo ha detto il Ministro della Difesa Guido Crosetto rivolgendosi ai familiari dei Caduti di Nassiriya al termine della Santa Messa, celebrata nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli in suffragio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, officiata dall’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, S.E.R. Mons. Santo Marcianò. Il ministro rivolto ai familiari ha poi aggiunto: “Oggi è il tempo del ricordo, ci inchiniamo di fronte ad ognuno di loro, all’esempio che hanno dato e a quanto ci hanno insegnato”. Nelle parole del rappresentante del governo è stato chiaro il riferimento e l’attenzione per gli uomini e donne della Difesa che in Italia e all’estero, sono impegnati a operare per un mondo più sicuro, a per proteggere la pace ed i valori democratici. “L’Italia ricorda i Caduti anche attraverso l’impegno degli oltre 12.000 militari nel mondo per difendere la pace e la libertà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata