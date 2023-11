Il leader del M5S a margine dell'assemblea del suo partito nel Lazio

“Per noi questa è l’ora del coraggio, è l’ora che i governanti, e quindi l’Italia e l’Ue, si assumano la responsabilità di rappresentare veramente i valori occidentali che non significa proseguire e consentire guerre, significa impostare negoziati di pace. Questo vale per il conflitto russo-ucraino e per il conflitto israelo-palestinese”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine dell’assemblea del M5S Lazio.

