L'ex prima cittadina: "Chiedo a Sala quanti incontri fa in Prefettura"

L’ex sindaca di Milano, Letizia Moratti, è intervenuta sulla questione della sicurezza nel capoluogo milanese a margine dell’assemblea dei seniores di Forza Italia del nord ovest in corso a Milano. “Da sindaco di Milano ero molto attiva nelle politiche della sicurezza. Ogni settimana facevo un incontro in Prefettura con il prefetto, rappresentanti della Regione, della Provincia e il mio vice, oltre a tutte le forze dell’ordine. Ogni giorno avevo la situazione aggiornata quartiere per quartiere, via per via, di quali erano state le criticità e quindi le attività criminali nelle diverse zone”, ha spiegato Moratti. “Questo mi permetteva tutte le sere di parlare con il mio comandante di polizia per programmare la giornata successiva. Io credo che sarebbe bene rivolgere al sindaco Sala questa domanda: quanti incontri fa in Prefettura? Quanto controlla la situazione delle diverse strade? Quante volte al giorno parla con il suo capo della polizia? Perché queste sono risposte che i cittadini milanesi meritano”.

