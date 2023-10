“Mi ha fatto piacere essere tornata a casa. È stata bellissima l’accoglienza dei giovani. Mi ha fatto tanto piacere vedere tanti ragazzi giovanissimi, e poi felicissima dell’accoglienza di Alessandro Sorte in attesa del segretario nazionale. Sono molto contenta di essere qua e decisa a dare tutto il mio contributo”. Lo ha detto arrivando alla convention di FI all’autodromo di Monza la presidente della Consulta della Segretaria Nazionale, Letizia Moratti. “Fontana? Non l’ho ancora sentito, ma conto di farlo certamente. La mia è una responsabilità molto recente, per adesso non ho ancora sentito Meloni e Savini ma sicuramente lo farò nei prossimi giorni”, ha concluso Moratti.

