Il ministro della PA a Milano per l'assemblea dei seniores di Forza Italia del Nord Ovest

“Oggi il Pd va in piazza contro la manovra e il commento che mi sento di fare è che questa piazza è una piazza a cui l’opposizione pensa già da tempo, da tanto tempo. Addirittura il sindacato aveva dichiarato di andare in piazza prima ancora che la manovra fosse descritta, quindi ho come la sensazione che ci sia tanta voglia, tanto desiderio, di opporsi senza neanche preoccuparsi di capire, opporsi a che cosa”. A dirlo è il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo a margine dell’assemblea dei seniores di Forza Italia del Nord Ovest in corso a Milano.

