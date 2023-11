Per il partito oltre 50mila persone stanno partecipando a manifestazione 'Per un futuro più giusto. L'alternativa c'è'

“Una piazza meravigliosa, guardate che partecipazione. L’alternativa è qui, intorno a noi”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein, arrivando in piazza del Popolo dove è iniziata la manifestazione del Pd dal titolo ‘Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è’ con l’intervento dal palco del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Schlein al suo arrivo ha fatto un breve giro in piazza dove è stata acclamata dai presenti che sventolano bandiere della pace e dell’Europa. “Grazie a tutte e tutti di questa meravigliosa partecipazione. Ci vediamo dopo”, ha quindi aggiunto la segretaria dem salendo sul palco di piazza del Popolo e salutando le persone presenti alla manifestazione.

Bonaccini: “Bene ritorno in piazza, partito deve stare tra la gente”

“Facciamo un grande applauso per la scelta del gruppo dirigente di tornare in piazza. Siamo un grande partito, una grande forza popolare, non possiamo stare al chiuso, al caldo, bisogna stare fuori, anche se a volte si rischiano i fischi. Bisogna stare fuori, tra le persone, questo fa un partito che vuole stare dove la gente vive, studia, lavora”. Così il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, intervenendo dal palco di piazza del Popolo dove è in corso la manifestazione dem ‘Per un futuro più giusto, l’alternativa c’è’.

Schlein ‘chiama’ applauso piazza per esponenti opposizione

“Vorrei chiedere un fortissimo applauso di questa straordinaria piazza anche per gli esponenti delle altre forze politiche di opposizione che sono qui con noi perché sono venuti a trovarci”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando dal palco allestito in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione dem. La segretaria ha preso la parola poco prima dell’intervento di Mamadou Kouassi, il mediatore senegalese attivista del Movimento migranti e rifugiati di Caserta che ha ispirato il film di Matteo Garrone ‘Io capitano’. “Grazie Mamadou, non sai il regalo che ci fai ad essere qui, sappiamo che sei molto impegnato”, la parole della Schlein che nel retro-palco ha accolto la delegazione del M5S (guidata dal presidente del partito, Giuseppe Conte) e quella di Avs (con Angelo Bonelli dei Verdi e Nicola Fratoianni di SI).

Conte arrivato a manifestazione dem. Abbraccio con Schlein

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, è arrivato in piazza del Popolo, a Roma, dove è in corso la manifestazione del Partito democratico. Al suo arrivo l’ex premier è stato accolto dalla segretaria dem Elly Schlein. Tra i due baci e abbracci e un breve scambio di battute.

A manifestazione anche bandiere Palestina

Due bandiere della Palestina hanno iniziato a sventolare durante la manifestazione del Pd in corso a Piazza del Popolo, a Roma. Le bandiere, secondo gli attivisti, sono riuscite ad entrare in piazza nonostante il servizio addetto alla sicurezza avesse provato ad impedirlo. In piazza è presente anche un cartello con sopra scritto ‘Fermate le armi’. Arrivato nella Capitale anche un gruppo di persone del movimento migranti rifugiati di Caserta e del centro sociale ex Canapificio con cartelli con sopra scritto ‘Stop bombe a Gaza’ e ‘Pace in Medio Oriente’.

In piazza del Popolo 50mila persone

Sono circa 50mila le persone in piazza del Popolo che stanno seguendo la manifestazione del Partito Democratico. Lo affermano fonti del Nazareno sottolineando che altre persone stanno arrivando ancora con treni e pullman da tutta Italia.

Gualtieri: “Riscossa comincia oggi, noi belli carichi”

“La riscossa comincia qui, oggi, in piazza del Popolo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dal palco allestito in piazza del Popolo per la manifestazione del Pd. “È una piazza della riscossa, della riscossa democratica, c’è una bellissima energia – ha spiegato -. Noi dobbiamo guidare una riscossa per il paese, essere unite, aperti e inclusive e questa piazza esattamente così. Noi siamo uniti, l’avversario è la destra e uniti si vince. Le elezioni europee saranno un test per la riscossa dell’Europa e del paese, e noi con questa piazza ci arriviamo belli carichi”.

