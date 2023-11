Il presidente della Repubblica: "Nessuno vuole umiliare Russia. A mia età non immaginavo di assistere a guerra in Ue"

“Stiamo incoraggiando tutti i tentativi di mediazione in corso. Naturalmente che rispettino l’integrità territoriale ucraina“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro con il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. “Alla mia età non immaginavo di poter assistere alla guerra in Europa“, ha aggiunto Mattarella, che ha poi sottolineato come il conflitto sia stato un “grave errore della Russia che riporta indietro il tempo. Nessuna controversia può essere risolta aggredendo il vicino. Nessuno vuole umiliare e indebolire il ruolo della Russia“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata