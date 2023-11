Per il deputato la Procura aveva chiesto 8 mesi di reclusione

Il capogruppo alla Lega alla Camera, Riccardo Molinari, è stato assolto dal tribunale di Torino dall’accusa di falso elettorale, perché “il fatto non sussiste“. Al centro della vicenda la composizione delle liste per le elezioni comunali di Moncalieri, in provincia di Torino, nel 2020. La richiesta della procura era stata di 8 mesi di reclusione.

Salvini: “Abbraccio a Molinari, spazzati via anni di fango e veleni”

“Un abbraccio all’amico Riccardo Molinari, assolto dall’accusa di falso elettorale perché il fatto non sussiste. Anni di fango e di veleni spazzati via senza se e senza ma, alla faccia di chi – anche nelle scorse ore – evidenziava le richieste dell’accusa sperando in una condanna”. Così in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata