Il segretario della Cgil a margine dell’incontro con il presidente del Movimento 5 Stelle Conte

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha commentato le dichiarazioni del vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sulla possibilità di precettare gli scioperi di 24 ore. Lo ha fatto a margine dell’incontro avvenuto con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nel quale si è discusso degli emendamenti da presentare alla manovra finanziaria. Sullo sciopero, il segretario ha dichiarato: “Questa logica arrogante per cui c’è chi pensa di poter stabilire quando gli scioperi sono validi e quando no, mette in discussione il diritto. Tra l’altro, lo sciopero è garantito dalla Costituzione”.

