Il ministro delle Infrastrutture a margine dell'inaugurazione dell'Eicma

“C’è qualche giornale che in maniera totalmente infondata e falsa parla di peggioramento della legge Fornero. Ricordo a chi ignora che la Legge Fornero prevedeva un’età pensionabile a 66 o 67 anni. Noi con questo provvedimento, che è un ulteriore passo verso quota 41, che rimane l’obiettivo della Lega del governo, permetteremo nei prossimi mesi di andare in pensione circa 50mila lavoratrici e lavoratori con un’età media di 63 anni“. A dirlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di Eicma a Milano, rispondendo alle domande dei cronisti sui provvedimenti in materia di pensioni contenuti nella nuova manovra. “È un ulteriore passo in avanti verso lo smantellamento di quella schifezza che è la legge Fornero. Non riesco a capire come si possa dire che è un peggioramento della Fornero quando si guadagnano almeno tre anni di vita”, ha aggiunto il leader della Lega.

