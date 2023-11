La premier: "Sotto la giurisdizione italiana"

L’accordo con Tirana sui migranti “prevede che l’Albania dia all’Italia la possibilità di utilizzare alcune aree, sotto la giurisdizione italiana, dove realizzare due strutture: in una prima struttura in un porto l’Italia “realizzerà un centro di prima accoglienza”, mentre in un’area più interna “si realizzerà una seconda struttura sul modello dei Cpr”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua rubrica social ‘Gli appunti di Giorgia’. “La giurisdizione al loro interno sarà interamente italiana”, aggiunge Meloni, ma “l’Albania collaborerà con le sue forze di polizia sul fronte della sicurezza e della sorveglianza esterna delle strutture”.

