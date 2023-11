Il sindaco di Milano sul figlio del presidente del Senato: "A sinistra dico: bisogna vincere"

Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene sulla nomina di Geronimo La Russa nel cda del Piccolo Teatro. “Io cerco di non essere mai preconcetto, in particolare rispetto a Geronimo La Russa ho anche dimostrato in passato di non esserlo. Ora il Piccolo, insieme alla Scala, è una delle due istituzioni che reggono l’asse culturale milanese. L’unica osservazione che io ho è che nelle nostre scelte, nel passato e nel presente, anche in questo caso lo faremo, ci mettiamo persone che hanno un percorso nell’ambito culturale certificato, perché ripeto il Piccolo è un punto d’arrivo, da questo punto di vista ho delle remore”, dice Sala.

Sala al centrosinistra: “C’è occupazione da parte del centrodestra di tutti i ruoli, se non si vince succede così”

“Però è chiaro che il Piccolo si regge sul contributo di vari soci tra cui il Governo – prosegue il sindaco – , per cui io non posso che accettare questa decisione che è totalmente legittima. Ho ricevuto tanti messaggi di una protesta un po’ sommersa rispetto che alcuni hanno anche espresso, a questa nomina, che io capisco. Però torniamo un po’ al solito punto. C’è una parte della sinistra milanese che fa del brontolio, alla quale dico finché c’è Beppe Sala che farà parafumine dell’universo mondo si va avanti. Ma in politica bisogna esprimere idee ma la cosa più importante è vincere. Se non si vince poi succede tutto quello che stiamo vedendo“, è il ragionamento del primo cittadino. “Perché è chiaro che nel Paese c’è un’occupazione da parte del centrodestra di tutti i ruoli e fanno così. Stiamo attenti perché tre anni sono lunghi ma poi passeranno anche e quindi, o si trova una formula per essere veramente coesi, un’unica azione. Non sempre cercare di distinguere, non è che gli altri non hanno, ma probabilmente li esprimono sottovoce. Noi siamo, da questo punto di vista, facciamo più fatica a essere compatti quando c’è un momento di agire e questo è estremamente pericoloso”, conclude Sala.

