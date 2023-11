Polemiche per la nomina del primogenito del presidente del Senato

Fa discutere la nomina di Geronimo La Russa, primogenito del presidente del Senato, nel Consiglio d’amministrazione del Piccolo Teatro di Milano. Diverse le voci che hanno espresso le proprie perplessità nelle ultime ore soprattutto dalle opposizioni. A loro si aggiunge quella del primo cittadino meneghino, Beppe Sala.

Sala: “Accetto con remore questa nomina”

“Cerco di non essere mai preconcetto, in particolare rispetto a Geronimo La Russa ho anche dimostrato in passato di non esserlo. Ora il Piccolo, insieme alla Scala, è una delle due istituzioni che reggono l’asse culturale milanese”, ha sottolineato Sala che ha poi aggiunto: “L’unica osservazione che ho è che nelle nostre scelte nel passato, nel presente e anche che faremo nel futuro, ci mettiamo persone che hanno un percorso nell’ambito culturale certificato. Perché il Piccolo è un punto di arrivo e da questo punto di vista ho delle remore. Però è chiaro che il Piccolo si regge sul contributo di vari soci, tra cui il governo, per cui io non posso che accettare questa decisione che è totalmente legittima”.

