Via libera con 94 sì, 64 no e nessun astenuto

L’Aula del Senato ha dato il via libera al ddl di istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid, con 94 sì, 64 no e nessun astenuto. Il provvedimento ora torna alla Camera perché è stato modificato con alcuni emendamenti accolti in commissione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata