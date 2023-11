Il ministro delle Infrastrutture a margine dell'inaugurazione di Eicma

“Io incontro tutti i giorni i manager delle ferrovie perché faccio il ministro dei Trasporti e ogni volta che c’è un ritardo mi incazzo. Nei prossimi anni c’è un piano di investimenti di 160 miliardi di euro su Ferrovie, strade e autostrade. In prospettiva, per avere ancora più sicurezza, mezzi più nuovi, soprattutto per il trasporto regionale, pensare di chiamare a raccolta anche investitori privati, magari cittadini italiani, penso che possa essere una strada da percorrere”. Così il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di Eicma, rispondendo su un ritorno del dossier di quotazione di Fs. “Noi stiamo lavorando in maniera egregia e i numeri dei passeggeri sui treni lo dimostrano. Se nei prossimi anni Fs riterrà di raccogliere anche contributi privati, investimenti privati, anche dai singoli cittadini, per migliorare ancora il servizio, aspetto il progetto e perché no”, ha aggiunto il leader della Lega.

