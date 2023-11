Il capogruppo in Senato della Lega: "Guerra infinita rischia di danneggiare soprattutto l'Europa"

“Un richiamo di questo tipo lo faccio dal mese di gennaio, siamo a novembre e mi fa piacere che in molti anche in Europa abbiano capito che bisogna trovare una soluzione diplomatica, che nessuno sul campo riuscirà a vincere militarmente”. Così il capogruppo in Senato della Lega, Massimiliano Romeo, sul tema della guerra in Ucraina, a margine della manifestazione a Milano per la difesa dei valori occidentali. ”Questo era già evidente prima, ma se lo dicevi venivi criminalizzato e io sono il primo ad averne fatto le spese. Non si possono confondere l’aggressore e l’aggredito, ma si possono recuperare più territori con dei negoziati, con una tregua, piuttosto che con le armi e con una guerra infinita che rischia di danneggiare soprattutto l’Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata