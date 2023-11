Il senatore leghista: "Tutte le guerre costano in maniera clamorosa"

“Quanto costa la guerra? A noi direttamente niente, indirettamente tutte le guerre costano in maniera clamorosa”. Le sanzioni alla Russia “sono costate anche all’economia italiana, il caro energia è partito anche da lì, la pace conviene a tutti”. Così il senatore leghista Claudio Borghi a margine della manifestazione della Lega a Milano in difesa dei valori occidentali, in merito alla guerra in Ucraina.

