La ministra: "Nel CdM semplifichiamo iter invalidità civile"

A margine del Consiglio dei Ministri, la titolare del dicastero per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha chiarito la questione relativa ai tagli che dovrebbero andare a colpire le competenze del suo Ministero. “Non ci saranno tagli. L’ho già detto tante volte. Questi 350 milioni che vengono spesso nominati erano quelli per l’attuazione di quest’anno, che ovviamente non è più possibile. Vengono riposizionati a decorrere dal 2026 85 milioni in più all’anno e per sempre“, ha dichiarato Locatelli, precisando che la riforma “semplifica il procedimento per la valutazione dell’invalidità civile. Mentre adesso le persone sono costrette a bussare ai servizi sanitari territoriali, comunali, noi diciamo che bisogna fare un’unica conferenza di servizi che in un unico documento dia le risposte ai bisogni della persona”. La ministra ha anche spiegato più chiaramente i decreti che verranno discussi e unificati nel Consiglio dei Ministri; nello specifico quello sulla valutazione multidimensionale e quello sulla valutazione di base.

