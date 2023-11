La leader dem ha poi controreplicato: "La premier invece di attaccarmi dia i ristori promessi"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, all’attacco del governo dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Nord e Centro Italia collegato alla tempesta Ciaran. “In queste ore purtroppo un altro evento climatico estremo si abbatte sulla Toscana e sul Veneto. Grande vicinanza alle popolazioni colpite e alle famiglie dei morti che purtroppo ci sono stati. Però c’è al governo chi continua a negare l’emergenza climatica e blocca le rinnovabili e non si investe ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto”, ha detto la leader dem nella mattina del 3 novembre ospite di ’24 mattina’.

Meloni: “Accuse assurde e attacchi strumentali”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su Facebook, ha replicato così alla leader del Pd: “In queste ore drammatiche per la Toscana e l’Italia tutta, leggo da parte di Elly Schlein assurde accuse nei confronti del Governo in tema di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili. L’opposizione ha tutto il diritto di criticare l’operato dell’Esecutivo, ma adoperare calamità e tragedie per fare attacchi politici strumentali e infondati è un comportamento che reputo sconsiderato”, ha detto , aggiungendo: “Rinnovo il mio pensiero alle popolazioni colpite e a tutti gli operatori impegnati nei soccorsi. Il Governo è al vostro fianco”.

La controreplica: “Meloni invece di attaccarmi dia i ristori promessi”

Nel pomeriggio è arrivata poi la controreplica di Schlein, affidata a una nota. “Mentre Giorgia Meloni perde tempo tra telefonate fake e post per attaccarmi, sappia che il Partito Democratico è già mobilitato in Toscana con oltre 200 volontari per fronteggiare l’emergenza. Visto che è al governo ormai da più di un anno faccia qualcosa anche lei, anziché il solito vittimismo inconcludente: inserisca in questa manovra di bilancio i ristori promessi per gli alluvionati. In Emilia-Romagna famiglie e imprese li aspettano da maggio, dal giorno in cui è andata a fare passerella con gli stivali nel fango rassicurando tutti con le solite false promesse. Ci vuole rispetto per chi ha perso tutto e continua a non ricevere risposte. Glielo diciamo forte e chiaro: non vogliamo vedere lo stesso film per i territori colpiti in queste ore, cui va assicurato tutto il sostegno necessario”, si legge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata