Il fratello dell'ex premier: "Tutte le notizie apparse siano soltanto appigli per provare a mettere zizzania"

“Fratture tra la famiglia Berlusconi e la presidente Meloni? Ma quando mai. Noi apprezziamo Giorgia che sta operando benissimo. Credo che tutte le notizie apparse siano soltanto appigli per provare a mettere zizzania tra la nostra famiglia e questo governo”. Lo ha detto Paolo Berlusconi uscendo dalla cerimonia al Cimitero Monumentale di Milano durante la quale è stato iscritto il presidente Silvio Berlusconi al Famedio.

Paolo Berlusconi: “Iscrizione Silvio a Famedio onore per famiglia”

“È un onore per la nostra famiglia, per Silvio, e per la città di Milano che ha avuto un figlio così bravo, forte, buono, giusto e così pieno d’amore” ha sottolineato Paolo Berlusconi uscendo dalla cerimonia al Cimitero Monumentale di Milano durante la quale è stato iscritto il presidente Silvio Berlusconi al Famedio.

