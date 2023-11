Salvini: "Non faccio il complottista. Il nostro è un Governo solido e compatto"

“Certamente c’è stata una superficialità da parte di chi ha organizzato la telefonata e questo non deve più accadere”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Ping Pong su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sullo scherzo fatto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da due comici russi che, fingendosi leader africani, le hanno lanciato alcune provocazioni sulla guerra in Ucraina. “Dalle parole del presidente Meloni è arrivato in chiaro segnale di conferma della linea politica del nostro Paese”, ha aggiunto Tajani.

Salvini: “Governo solido e compatto”

“Non faccio il complottista. Sicuramente c’è un Governo che da un anno lavora tra mille difficoltà internazionali. Il nostro è un Governo solido e compatto. Mi spiace che per attaccarci una settimana si usano questioni familiari, e ora scherzi telefonici”, ha dichiarato invece l’altro vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato da RTL 102.5, rispondendo a una domanda su una possibile regia più ampia, russa, dietro lo scherzo alla premier.

Le opposizioni sono andate all’attacco dell’esecutivo a riguardo. La leader del Pd Schlein ha parlato di vicenda “sconcertante”, mentre Conte e Renzi di “figuraccia”.

