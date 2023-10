Il ministro degli Esteri: "Vogliamo fare in modo che l'interscambio anche via gomma e ferro possa aumentare tra i due Paesi"

“C’è stata la frana al Frejus e ci sono i lavori da fare al traforo del Monte Bianco, ma noi vogliamo fare in modo che l’interscambio anche via gomma e ferro possa aumentare tra Italia e Francia, è anche stato deciso poi di far sì che durante la stagione natalizia anche il traforo del Bianco rimanga aperto“. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del bilaterale con la ministra dell’Europa e degli Affari esteri francese, Catherine Colonna, nell’ambito della prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese a Torino.

Tajani: “No data su riapertura Frejus, ci auguriamo accelerazione”

“Abbiamo affrontato il tema dei trasporti tra Italia e Francia, abbiamo parlato di ciò che è accaduto al Frejus, ci auguriamo che possano concludersi in fretta i lavori“, “sul Frejus non c’è una data fissata”. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese a Torino. “Sul Monte Bianco la proposta italiana è di avere una seconda canna per permettere un maggior utilizzo del trasporto su gomma, che dovrà poi aggiungersi al trasporto su ferro con la Torino-Lione. Sul Frejus ci auguriamo che ci possa essere un’accelerazione per una riapertura“, ha aggiunto, “dovremo parlarne a lungo con i francesi”, questa questione per noi resta prioritaria”.

