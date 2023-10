Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, ha parlato della questione riforme a margine della riunione di maggioranza tenutasi a Palazzo Chigi. “Devo dire che abbiamo condiviso tutto il contenuto che ci è stato proposto. Il Consiglio dei ministri, penso questa settimana, approverà il disegno di legge che poi inizierà il suo iter”, ha detto Lupi ai giornalisti aggiungendo: “La cosa importante è che la maggioranza ancora una volta è compatta e lo è sui punti cardine con cui si è presentata agli elettori, in questo caso l’elezione diretta del presidente del consiglio”. Sulla manovra, infine:“Nella riunione di oggi non c’erano perplessità”, chiarendo che “la manovra è quella che avevamo presentato e che verrà presentata al Senato”. Confermato che la maggioranza si impegna a non presentare emendamenti. Affrontata anche la questione della RAI, senza particolari tensioni, nell’interesse di far svolgere il servizio pubblico all’azienda.

