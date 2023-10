Il leader di Azione a margine dell'Assemblea Nazionale a Roma

“L’opposizione non si fa in piazza ma in Parlamento. Ieri abbiamo avuto l’ennesima riunione con ll Pd sulla nostra proposta sulla Sanità, come sul salario minimo. Quella è l’opposizione. In Italia le piazze spesso sono squilibrate da un lato e dall’altro. Davvero noi pensiamo che si possa parlare della questione mediorientale via piazze? Non credo”. Carlo Calenda a margine della Assemblea Nazionale di Azione a Roma

