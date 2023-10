Figura di primo piano della storia della Chiesa e della vita civile italiana nella seconda metà del Novecento

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in Campidoglio, nella Sala della Pinacoteca per partecipare al convegno dedicato alla figura del cardinale Achille Silvestrini, scomparso nel 2019, in occasione del centeneraio della sua nascita. Il convegno dal titolo “Il cardinale Achille Silvestrini, uomo del dialogo” è stato organizzato da Villa Nazareth e promosso dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Alla cerimonia presenti, tra gli altri, il Segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

