L'ex fidanzata del Cavaliere, in un'ampia intervista a Bruno Vespa, conferma che rimarrà a Villa San Martino

“Sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato parlamentare che mi hanno conferito i cittadini; la mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile”. Lo afferma Marta Fascina a Bruno Vespa in un’ampia intervista per il libro “Il rancore e la speranza” in uscita in novembre da Mondadori/Rai libri.Alla domanda su quale ruolo le piacerebbe avere in Forza Italia, Fascina risponde che “non ho mai chiesto né aspirato ad incarichi di partito. Dunque no, al momento, non immagino particolari ruoli per me”.Continuerà ad abitare a Villa San Martino? “Ammetto che sorrido, anche se è una cosa che mi risulta difficile in questo momento, quando leggo fantasiosi articoli di stampa. La categorica smentita della famiglia Berlusconi vale più di qualsiasi infondato pettegolezzo”, conclude

